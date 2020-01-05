Девушка сняла месть парню за измену на видео и разразила спор

Девушка отомстила парню за измену и сняла это на видео. Ее сестра опубликовала видеозапись в Twitter, после чего пользователи стали спорить о том, права ли она.

Сестра отметила, что отношения пары длились год и девушка даже познакомила бойфренда со своими детьми.

Видео начинается с того, что автор чистит зубной щеткой бывшего возлюбленного унитаз. Затем она портит вещи молодого человека, его майки, куртки и бытовые принадлежности. Запись набрала более 5,3 миллиона просмотров, а 129 тысяч пользователей поставили отметки «нравится».

Однако в комментариях разразился спор о том, имела ли право девушка так поступать. Некоторые поняли ее и написали, что она сполна насладилась местью. Другие девушки написали, что так и надо относиться ко всему с юмором. Но часть пользователей не оценила ответа на поступок молодого человека и назвала поведение автора видео детским. Один юзер пошутил, что она записала свидетельства преступления.

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