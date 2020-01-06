Граждане Таджикистана попали в смертельную аварию в России

Два человека погибли в результате столкновения грузовика и междугороднего автобуса в Тюменской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, жертвы аварии — водитель и пассажир грузового автомобиля. Еще пять человек пострадали. В настоящий момент спасательные службы проводят работу по деблокировке всех пассажиров.

Известно, что ДТП произошло на 266 километре Федеральной автодороги Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск. Автобус, перевозивший граждан, следовал из Душамбе в Сургут.

Согласно данным другого собеседника агентства, все 35 человек, находившиеся в междугороднем автобусе, в том числе пятеро детей, — граждане Таджикистана.

30 декабря 2019 года на 269-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией» произошло ДТП с перевернувшимся на трассе автобусом. Водитель автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В момент ДТП в автобусе находилось 50 человек, все они — граждане Белоруссии.

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