Стал известен главный сторонник убийства Сулеймани

Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани среди членов американской администрации был госсекретарь Майк Помпео, несколько месяцев он уговаривал президента США Дональда Трампа устранить главу элитного подразделения «Аль Кудс». Об этом сообщает газета Washington Post в понедельник, 6 января.

По данным издания, Трамп долгое время был против этой операции, ситуация изменилась после гибели американского гражданского контрактника в результате обстрела военной базы в районе Киркука.

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Автор публикации считает, что убийство Сулеймани Помпео может использовать для развития своей политической карьеры. В частности, это якобы обеспечит ему поддержку израильского лобби.

Источник WP в Белом доме отмечает, что прежний глава Пентагона Джим Мэттис никогда бы не согласился на убийство Сулеймани. Другой собеседник газеты отвечает, что госсекретарь всегда выделял Иран, и очень внимательно изучает любые документы, касающиеся этой темы.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ отдал Дональд Трамп.

Накануне Иран анонсировал удар по военным объектам США. В сообщении подчеркивалось, что на убийство генерала ответят иранские силы, а не боевики.

В свою очередь дочь Касема Сулеймани Зейнаб предупредила о мрачном будущем американских солдат на Ближнем Востоке. Она предрекла США и Израилю «черные дни».

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