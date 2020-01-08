В сети назвали скорбь Зеленского из-за крушения самолета неискренней

Пользователи сети посчитали скорбь президента Украины Владимира Зеленского по поводу крушения украинского самолета в Иране неискренней, так как глава государства оставил на своих страницах в Facebook и Twitter фотографию, на которой он улыбается. Комментаторы попросили его сменить «радостную физиономию», пишет издание «Обозреватель».

Отмечается, что в Facebook украинский лидер поменял фото обложки на свечу на черном фоне, при этом главная фотография осталась прежней — на ней Зеленский изображен с улыбкой.

«А физиономию радостную на фото, может, тоже сменить надо?», «Смените свое фото с улыбкой. Зажженная свеча не соответствует вашей скорби», — писали юзеры.

Материалы по теме Украинский самолет разбился в Иране Погибли все 168 пассажиров и девять членов экипажа

Украинский «Боинг-737» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. Изначально представительство Киева в Иране объявило, что версия теракта не рассматривается как вероятная, однако затем дипмиссия объявила все заявления о причинах катастрофы неофициальными и подчеркнуло, что единственным достоверным источником по этому поводу может быть следственная комиссия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!