На Украине арестовали глухонемого паломника из «самообороны Крыма»

Правоохранительные органы Украины задержали жителя Севастополя при пересечении украинско-российской границы по подозрению в участии в деятельности «самообороны Крыма». Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, пишет «Интерфакс».

По его словам, мужчина является паломником, возвращавшимся домой из Киево-Печерской лавры. Его задержали на пункте пропуска «Чонгар», после чего украинский суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 3 марта.

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«Его обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории Севастополя в 2014 году, предъявив в качестве доказательства фотографии с памятной медалью участника "Русской весны"», — заявил омбудсмен. При этом мать задержанного рассказала, что ее сын не мог участвовать в деятельности самообороны, поскольку он является глухонемым, инвалидом III группы с детства.

Буцай уточнил, что власти Севастополя примут «все меры для возвращения» мужчины. Запросы о содействии уже были направлены уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и в российский МИД.

Как рассказали в Национальной полиции Украины, севастопольца обвиняют в совершении преступления согласно ч. 5 статьи 260 Уголовного кодекса страны («Участие в деятельности незаконных вооруженных формирований»). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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