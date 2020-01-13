Россиян предупредили о «температурных качелях»

Синоптики предупредили россиян о так называемых «температурных качелях» — перепадах от ночных морозов до оттепели днем 13-15 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Так, «качели» будут замечены на территории Центрального федерального округа. Ночью температура опустится до минус 3-5 градусов, днем — поднимется до 2-3 градусов. Скорость ветра усилится до 14-16 метров в секунду.

В Орловской и Калужской областях температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. К вечеру 13 января начнется снег, который может продлиться до 15 января, ветер усилится до 14 метров в секунду. Во Владимирской, Липецкой и Рязанской областях 14 января порывы ветра составят 14-16 метров в секунду, температура может опуститься с плюс 2 до минус 3-4 градусов. В Курской области ожидается перепад температуры с плюс 3 градусов днем до минус 5 ночью.

В Брянской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Смоленской и Тульской областях днем будет около плюс 1 градуса, в ночь на 15 января — до минус 2-3 градусов, днем 15 января — до плюс 2-3 градусов. Такие же «качели» возможны в Белгородской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, при этом осадки маловероятны. В Тамбовской области днем температура будет около нуля градусов, ночью — до минус 2 градусов. В утренние часы возможны туман и гололедица.

13 января в регионах Центрального федерального округа будет влияние фронтов североатлантического циклона, а 14 и 15 января ожидается повышенное давление, снижение вероятности осадков. При этом возможны туман и гололед.

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