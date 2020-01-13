Россия выработала новое условие полетов в Иран

Министерство иностранных дел России дало совет авиакомпании «Аэрофлот» по полетам в Иран после катастрофы украинского Boeing 737-800 близ Тегерана. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с решением ведомства.

По их данным, МИД выдал рекомендацию «Аэрофлоту» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток. Известно, что постановление, рекомендующее следовать этому условию, было выработано с учетом позиции Росавиации и авиационных властей Ирана сразу после признания вины Исламской Республики в крушении лайнера. РБК уточняет, что «Аэрофлот» — единственный российский перевозчик, выполняющий полеты в иранскую столицу.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев пояснил, что для работы расчетов противовоздушной обороны (ПВО) нет разницы между днем и ночью, так как обнаружение целей происходит с помощью радиолокаторов. Однако военные США практикуют нанесение ударов по различным объектам в ночное время, что создает для расчетов повышенную психологическую нагрузку и повышает риск ошибки.

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Ранее сообщалось, что ряд российских авиакомпаний скорректировали маршруты перелетов на Ближний Восток после рекомендации Росавиации избегать полетов над Ираном. Пассажиров предупредили, что в связи с изменением маршрутов на некоторых направлениях время полета увеличится.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

Крушение украинского самолета произошло на утро после того, как Тегеран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Иран объявил это ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января, который погиб в результате американского ракетного удара.

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