Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не были в курсе того, что вылет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» из аэропорта Тегерана утром 8 января был задержан на час. Подробности ракетного удара по лайнеру приводит в Twitter военный аналитик с Мальты Бабак Тагвей со ссылкой на неназванный источник.
По словам его собеседника, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М1», оператор которого решил сбить самолет, не был подключен к C4I, автоматизированной системе управления и разведки, из-за чего у него не имелось актуальных данных о вылетах из тегеранского аэропорта.
Вылет украинского лайнера из иранской столицы действительно был задержан почти на час, следует из данных онлайн-трекера Flightradar24. Согласно установленному расписанию, 8 января, как и в другие дни, рейс должен был отправиться в 05:15 по местному времени (04:45 мск), но вместо этого фактически вылетел в 06:12.
КСИР Ирана 11 января взял на себя ответственность за гибель самолета «Международных авиалиний Украины», заявив, что удар по нему был нанесен непреднамеренно. По словам командующего аэрокосмическими силами корпуса генерала Амира-Али Хаджизаде, система ЗРК определила лайнер как вражеский объект, но оператор комплекса не смог доложить о нем командованию из-за помех в связи и в итоге решил атаковать цель. Иранское правительство принесло извинения Киеву и пообещало выплатить компенсации, провести расследование и привлечь всех причастных к ней к уголовной ответственности; по некоторым данным, уже арестованы первые подозреваемые.
В результате катастрофы погибли 176 человек, большинство из них были гражданами Канады и Ирана. После того, как Тегеран объявил о своей ответственности за произошедшее, в республике начались массовые протесты с призывами о смене власти.