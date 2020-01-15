На Украине раскрыли объемы военной помощи от США на 2020 год

Посол Украины в США Владимир Ельченко раскрыл объемы американской военной помощи Украине в 2020 году. Об этом сообщает «Укринформ».

Она составит 698 миллионов долларов и начнет поступать уже в феврале.

Ельченко уточнил, что из этой суммы 250 миллионов долларов предоставит Пентагон. Государственный департамент США выделит 448 миллионов долларов экономической помощи, из которых 115 миллионов пойдут на безопасность. Еще 50 миллионов будут выделены Украине при определенных условиях.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

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