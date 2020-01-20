Тайсон Фьюри предложил свои правила для поединка с бойцом MMA

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри допустил, что выйдет в клетку против бойца смешанного стиля (MMA) и предложил правила возможного противостояния. Его слова приводит ESPN.

«Не хотел бы биться по правилам MMA: валяться на полу и все это. Но не против боя с одним из чемпионов в маленьких перчатках. Может быть, в клетке, но по правилам бокса. С перчатками, как в UFC», — заявил 31-летний боксер. Тяжеловес также добавил, что после победы над американцем Деонтеем Уайлдером намерен провести встречу с президентом UFC Дэйной Уайтом и обсудить потенциальный поединок.

14 января британец рассказал о своей подготовке ко второму поединку против Уайлдера. В частности, Фьюри заявил, что для поддержания уровня тестостерона он семь раз в день занимается мастурбацией.

Второй поединок между Фьюри и Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе 22 февраля 2020 года. Первый бой состоялся в декабре 2018-го. Тяжеловесы бились за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок завершился вничью.

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