Кокорин забил гол ударом через себя и заставил фанатов вспомнить о «Бутырке»

👏 @kokorin9 Фото опубликовано @zenit_spb

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке команды. Видео появилось в Instagram сине-бело-голубых.

28-летний Кокорин отреагировал на передачу с фланга от словака Роберта Мака и отличился забитым мячом. Гол заставил фанатов вспомнить о проведенном футболистом времени в «Бутырке» — комментарии юзеры оставили под постом команды.

«В "Бутырке" научили, рад за него!!!», «Мамаев наверное, помогал», «Как же я ждал его освобождения», — писали они.

«Зенит» ведет подготовку ко второй половине сезона Российской премьер-лиги на сборе в Дохе. 15 января Кокорин забил первый гол за команду в 2020 году в двусторонней встрече.

Футболист около года отсидел сначала в московском СИЗО «Бутырка», а потом в колонии в Белгородской области, из которой вышел в сентябре 2019-го. Он и полузащитник Павел Мамаев в октябре 2018-го устроили две драки в центре Москвы, после чего стали фигурантами уголовных дел.

При этом ни Кокорин, ни Мамаев после выхода на свободу еще ни разу не выходили на поле: Российский футбольный союз отказался регистрировать их, сославшись на регламент.

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