Женщина раскричалась о Христе в магазине и спровоцировала спор о расизме

Посетительница американского магазина раскричалась об Иисусе Христе и спровоцировала в сети спор о расизме. Об этом пишет Daily Dot.

Видео с участием женщины опубликовал пользователь Facebook Дэвид Дистэльрат (David Distelrath). На кадрах женщина несколько раз оскорбляет покупателя, который просит оставить его в покое, чтобы продолжить совершать покупки. Она настаивает на том, что ему нужна помощь и советует обратиться к Иисусу Христу, добавляя, что все люди грешники.

Когда мужчина обратил внимание на то, что сама женщина грешит в данный момент, она разозлилась и потребовала от него уйти из магазина. Посетительницу попытались успокоить сотрудники. Она объяснила, что возмущена нежеланием мужчины раскаяться в своих грехах, и пригрозила персоналу муками в аду, а затем с криком обратилась ко всем покупателям, призывая и их покаяться. Женщина сожалела, что у них в сердце нет Иисуса Христа. Спустя несколько минут ее вывели за пределы магазина.

Видеозапись стала вирусной в Facebook и Twitter, где набрала больше 31 тысячи лайков. Некоторые юзеры в комментариях посчитали, что женщина психически больна и ей нужна профессиональная помощь. Многие также обратили внимание на то, что если бы посетительница была чернокожей или мусульманкой с покрытым лицом, ситуация могла бы развиваться по-другому. «Ее бы уложили на пол и, возможно, ударили электрошокером. Я белая, и устала от того, что белые люди не понимают своих привилегий», — написала Renae.

C пользовательницей согласился юзер Bob Ritchie. «Ее здесь в комментариях признают психически больной. Если бы она была чернокожей, люди бы спрашивали, почему ее не арестовали», — заявлял он. Пользователь Kim89Da писал, что ситуация в любом случае грустная, вне зависимости от того, какой цвет кожи у героини видео.

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