Назначен новый министр спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. Об этом говорится в указе президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Список с назначениями премьер-министр Михаил Мишустин ранее представил российскому президенту Владимиру Путину.

Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису и обладатель Кубка страны 1982 года. Он является президентом Международной федерации студенческого спорта и почетным президентом Российского спортивного студенческого союза. С 2001-го по 2006-й он был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

До Матицына министерство спорта возглавлял Павел Колобков. Он занимал этот пост с 19 октября 2016 года. В прошлом году Колобков был награжден орденом Александра Невского, который вручается за особые личные заслуги, добросовестную и многолетнюю службу.

Бывший кабинет министров в полном составе во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подал в отставку 15 января.

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