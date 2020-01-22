Боец ММА рассказал о размахивавшем стволом в супермаркете Александре Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Дмитрий Смоляков рассказал, что за две недели до поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым Александр Емельяненко пришел в супермаркет с оружием. Слова Смолякова приводит YouTube-канал Вестник ММА.

«Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести»,— описал произошедшее Смоляков. По его словам, он не знает, было ли оружие настоящим.

21 января Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Магомеда Исмаилова. Анапский городской суд назначил бойцу наказание в виде семи суток ареста за мелкое хулиганство.

Бой по правилам бокса между Емельяненко и Кокляевым прошел 30 ноября прошлого года. Пауэрлифтер проиграл нокаутом в первом раунде.

Поединок Емельяненко и Исмаилова должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107. В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед при семи поражениях и одной ничьей. Статистика 33-летнего Исмаилова: 15 побед, два поражения и одна ничья.

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