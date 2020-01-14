Реакцию Кокляева на фото Емельяненко подняли на смех

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев оставил комментарий под фотографией бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко в Instagram и был поднят на смех пользователями сети.

На снимках Емельяненко показал свою тренировку. Кокляев написал, что рано или поздно побьет его. Юзеров рассмешила реакция пауэрлифтера.

«Хорош бухать Миша, Новый год закончился», «Ты не можешь побить Александра, он профессиональный боец, позоришь себя и все», «Над гнездом кукушки опять пролетишь», «Мы уже видели. Походу от [предыдущего боя] отойти не можешь», — писали они.

Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоялся 30 ноября прошлого года. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. В качестве вознаграждения пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а Емельяненко — миллион.

Кокляев признавался, что после поединка с Емельяненко с ним произошли перемены. Пауэрлифтер заметил, что в его жизни «включили свет».

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