Путин задумался о строительстве Великой Русской стены

Президент России Владимир Путин задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны. Об этом он заявил в среду, 22 января, во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, трансляцию мероприятия ведет «Комсомольская правда» на своем YouTube-канале.

Глава государства заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу, рассмотреть ее перспективы и возможное финансирование. «Посмотрим, что там можно сделать. (...) Это интересно», — заключил российский лидер.

Таким образом Путин отреагировал на идею президента местной научной организации Александра Бессуднова построить в России аналог Великой Китайской стены. По его словам, памятник архитектуры, к примеру, можно возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию.

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«Есть маленькая неравноправность, потому что у [председатель КНР] Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас нет», — пояснил Бессуднов. Он подчеркнул, что стена может стать популярным туристическим маршрутом, который охватил бы четыре российских региона — Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

В июле прошлого года сообщалось, что Минприроды разработало проект поправок в законы об особо охраняемых природных территориях и о туристической деятельности с целью введения в российское законодательство понятия «экологический туризм». Авторы проекта предлагают, в частности, распространить экотуризм также на заказники и заповедники. В последних туризм предлагается развивать на «специально выделенных участках».

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