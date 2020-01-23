Названы главные жалобы российских туристов в Турции

Российские туристы чаще всего обращаются к врачам в Турции из-за алкоголя. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» Хаялу Муаззину рассказал менеджер по работе с иностранными клиентами Университетской больницы Аланьи Гюроль Бирген.

По его словам, у путешественников обычно достаточно стандартный набор «туристических заболеваний», среди которых солнечные удары, утопление и интоксикация спиртным. «Но больше всего приходит жалоб из-за чрезмерного употребления алкоголя», — отметил Бирген.

Он также рассказал, что в случае смерти россиянина в Турции никто не сможет изъять у него органы для донорства без разрешения и подписи членов семьи. В то же время случаи передачи органов иностранными гражданами, в том числе из России, бывали. «Я могу вам гарантировать, что все производится согласно законодательству», — добавил он.

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Помимо этого, Бирген отметил, что в работе с российскими туристами периодически приходится сталкиваться с проблемами, связанными с нарушением методов лечения: путешественники не хотят пить лекарства или делают запрещенные врачами вещи. «Мы также можем столкнуться с тем, что, пролечив пациентов, не знаем, будет ли оплачена страховка, или с ситуациями, когда страховые лимиты слишком низкие», — добавил он.

Ранее главной приманкой для российских туристов в Турции назвали наличие моря и пляжей.

Турция считается одним из самых популярных направлений для отдыха среди россиян.

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