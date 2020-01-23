Любителей кофе призвали отказаться от молока ради экологии

Сеть кофеен Starbucks призвала своих клиентов отказаться от привычных ингредиентов ради экологии. Взамен традиционного молока им предлагают добавлять в кофе растительные аналоги, сообщает Bloomberg. В компании подчеркивают, что, например, изготовление взбитых сливок для кофе наносит планете больший вред, чем полет частного самолета.

Агентство указывает, что именно производство молочных продуктов стало главным источником выбросов углерода в деятельности компании. В Starbucks заверили, что порядка 20 процентов клиентов кофеен уже перешли на альтернативное молоко. К 2030-му в компании хотят вполовину снизить выбросы углекислого газа и количество мусора, отправляемого на свалки.

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По данным Euromonitor, мировой рынок молочных альтернатив в 2019 году превысил 18 миллиардов долларов (рост на 3,5 процента по сравнению с 2018-м). Доля традиционного молока на рынке пока преобладает — она составляет чуть менее 120 миллиардов долларов. Продажи коровьего молока снижаются в течение последних четырех лет, а, например, овсяного молока за последний год подскочили на 36 процентов — до 53 миллионов долларов.

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