Гарантированная россиянам зарплата станет конкретнее — указания и ссылки на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в скором времени могут исчезнуть из законов и документов, за исключением Трудового кодекса, пишут «Известия». Это связано с нынешней неоднозначной трактовкой понятия МРОТ.

В частности, упоминание МРОТ может исчезнуть из Гражданского и Воздушного кодексов, Устава железнодорожного транспорта и некоторых других федеральных и региональных законов. В настоящее время разрабатывается сразу два соответствующих законопроекта: один, за авторством Минюста, должен исключить упоминания МРОТ из Гражданского кодекса, второй, подготовленный аппаратом правительства, — из других нормативно-правовых актов.

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Одним из авторов инициативы стала вице-премьер Татьяна Голикова, ранее указывавшая на то, что понятие МРОТ в последнее время стало трактоваться гораздо шире, чем было предусмотрено изначально. В частности, под ним подразумевается не только минимальная гарантированная россиянам зарплата, но и база для расчета всевозможных выплат, сборов и штрафов.

Теперь их предлагается рассчитывать и начислять, опираясь на новое понятие, например, финансовую единицу. В качестве одного из вариантов, ее могут приравнять к ста рублям.

С 2018 года размер МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

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