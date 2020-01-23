Неизвестный убил одного и ранил нескольких прохожих в центре Сиэтла

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате стрельбы в центре американского города Сиэтл. Об этом сообщает The Seattle Times.

ЧП произошло возле Пайк-Плейс-маркета. Очевидцы рассказали, что неизвестный выстрелил не менее десяти раз, после чего скрылся. Сейчас полиция разыскивает преступника.

Уточняется, что пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии.

Подробности случившегося пока не раскрываются.

Ранее в январе стрельба с четырьмя жертвами произошла в штате Юта. Подозреваемого в убийствах задержали, он действовал в одиночку.

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