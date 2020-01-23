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Неизвестный убил одного и ранил нескольких прохожих в центре Сиэтла

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Один человек погиб и пятеро пострадали в результате стрельбы в центре американского города Сиэтл. Об этом сообщает The Seattle Times.

ЧП произошло возле Пайк-Плейс-маркета. Очевидцы рассказали, что неизвестный выстрелил не менее десяти раз, после чего скрылся. Сейчас полиция разыскивает преступника.

Уточняется, что пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии.

Подробности случившегося пока не раскрываются.

Ранее в январе стрельба с четырьмя жертвами произошла в штате Юта. Подозреваемого в убийствах задержали, он действовал в одиночку.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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