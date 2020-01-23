Суд отказался сократить срок ареста Емельяненко

Краснодарский краевой суд отказался сократить срок ареста российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко. Об этом сообщает РИА Новости.

Емельяненко просил сократить недельный срок ареста до трех дней. Суд рассмотрел апелляционную жалобу спортсмена и отказал ему.

21 января Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова. Суд приговорил спортсмена к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан за рулем Mercedes после того, как скрылся с места ДТП.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко 19 декабря 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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