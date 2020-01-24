Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поиздевался над ирландцем Конором Макгрегором, напомнив последнему о его неудачах в трех весовых категориях. Пост доступен в Twitter-аккаунте россиянина.

31-летний Нурмагомедов опубликовал коллаж с кадрами из трех проигранных Макгрегором поединков. На одном из них удушающий на ирландце проводит именно россиянин. В углу каждого из трех фото отмечена весовая категория.

Таким образом Нурмагомедов напомнил ирландцу о его поражении в их очном поединке в октябре 2018-го за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, неудаче в бою с американцем Нэйтом Диасом в полусреднем весе и проигрыше соотечественнику Джозефу Даффи в рамках промоушена Cage Warriors в полулегком весе.

18 января Макгрегор вернулся в UFC. Ирландец одержал победу над 36-летним американцем Дональдом Серроне в поединке в полусреднем весе.

Победа над Серроне стала первой для Макгрегора с 2016 года. В октябре 2018-го он уступил Нурмагомедову и лишился возможности вернуть титул чемпиона UFC в легком весе. Всего Макгрегор одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Нурмагомедов ни разу не уступал в MMA. На его счету серия из 28 победных поединков.

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