Отправленный в аренду в «Сочи» Кокорин оказался в стартовом составе «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин оказался в стартовом составе петербургского «Зенита» на матч с «Ред Булл Зальцбург», несмотря на объявленный ранее уход в аренду в «Сочи». Список игроков, которые выйдут на поле в товарищеской встрече, опубликован в Twitter сине-бело-голубых.

Матч «Зенита» и «Зальцбурга» состоится в 16:00 по московскому времени. Кокорин продолжает оставаться в расположении петербургского клуба на сборе в Катаре.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего Кокорина у «Зенита». В тот же день форвард оформил хет-трик в товарищеском матче «Зенита» с катарским «Аль-Увайнахом», после чего болельщики запустили в соцсетях флешмоб, оставляя комментарии с хештегом #ОставьтеКокорина. Соглашение с «Сочи» подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. При этом агент футболиста отметил, что ничего не знает о переговорах с сочинцами, и заявил, что Кокорин планирует остаться в «Зените».

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве.

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