Правительство Ингушетии ушло в отставку

Правительство Ингушетии отправлено в отставку в связи с уходом со своего поста председателя правительства Константина Сурикова. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Суриков написал заявление об уходе в связи с семейными обстоятельствами. Временно исполняющим обязанности премьера назначен бывший первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин.

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Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил хорошую работу Сурикова, который останется его советником по инвестиционной политике. «За непродолжительный период добилось неплохих результатов», — подчеркнул он.

Отмечается, что правительство Ингушетии продолжит работу в действующем составе, который был сформирован в середине сентября после назначения 48-летнего Сурикова.

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