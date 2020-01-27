Правительство Ингушетии ушло в отставку

Правительство Ингушетии отправлено в отставку в связи с уходом со своего поста председателя правительства Константина Сурикова. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.
Суриков написал заявление об уходе в связи с семейными обстоятельствами. Временно исполняющим обязанности премьера назначен бывший первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил хорошую работу Сурикова, который останется его советником по инвестиционной политике. «За непродолжительный период добилось неплохих результатов», — подчеркнул он.
Отмечается, что правительство Ингушетии продолжит работу в действующем составе, который был сформирован в середине сентября после назначения 48-летнего Сурикова.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!