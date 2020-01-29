Следователи показали залитый кровью дом убитого академика РАН

Следователи показали залитый кровью дом убитого депутата заксобрания Ростовской области, академика РАН Андрея Алабушева и его жены Ольги. Кадры опубликованы на YouTube -канале Следственного комитета России.

На видео показано место убийства. На кадрах видна кровь на полу и на диване. На стене одной из комнат висят пустые ножны.

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Ранее сообщалось, что Алабушева и его жену Ольгу могли убить из мести. Во время обысков в доме Алабушевых обнаружили тело предполагаемого убийцы. По версии следствия, 38-летний мужчина покончил с собой после расправы с пожилой парой. Причиной могла стать месть за отца, ранее работавшего у Алабушева и уволенного в прошлом году.

Они были найдены убитыми 28 января. По версии следствия, преступник проник в их коттедж в городе Зерногорске и убил супругов палашом — рубяще-колющим клинковым холодным оружием. Оба скончались на месте от рубленых ран головы.

64-летний Алабушев был членом партии «Единая Россия». В Законодательном собрании входил в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике, состоял в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. С 2004 года был директором Аграрного научного центра «Донской». Член бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН.

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