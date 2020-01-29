Причиной убийства академика РАН и его жены оказалась месть

Депутата заксобрания Ростовской области и академика РАН Андрея Алабушева и его жену Ольгу могли убить из мести. Об этом в среду, 29 января, сообщает Telegram-канал Mash.

Во время обысков в доме Алабушевых обнаружили тело предполагаемого убийцы. По версии следствия, 38-летний мужчина покончил с собой после расправы с пожилой парой. Причиной могла стать месть за отца, ранее работавшего у Алабушева и уволенного в прошлом году.

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По данным источников канала, депутат отправил своего подчиненного на пенсию, заподозрив в махинациях с продажей зерна в аграрном центре. Семья стала нуждаться в деньгах, его сыну пришлось много работать — у него беременная жена и трое детей. В какой-то момент он, вероятно, не выдержал и пришел в дом Алабушевых разбираться.

Отец предполагаемого убийцы не верит в причастность сына к совершению преступления, утверждая, что тот тихий, неконфликтный и «не способен обидеть даже курицу». Не верит он и в самоубийство сына.

Андрей Алабушев и его жена Ольга были найдены убитыми 28 января. По версии следствия, преступник проник в их коттедж в городе Зерногорске и убил супругов палашом — рубяще-колющим клинковым холодным оружием. Оба скончались на месте от рубленых ран головы.

64-летний Алабушев был членом партии «Единая Россия». В Законодательном собрании входил в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике, состоял в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. С 2004 года был директором Аграрного научного центра «Донской». Член бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН.

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