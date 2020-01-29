«Хезболла» назвала «сделку века» сделкой позора

Ливанское движение «Хезболла» назвало «сделку века» сделкой позора, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

С помощью плана ближневосточного урегулирования Соединенные Штаты пытаются уничтожить исторические права палестинцев, говорится в заявлении шиитской партии. Также «Хезболла» предрекла самые пагубные последствия для арабских народов вследствие действий США. «То, что произошло во вторник в Вашингтоне, стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора», — говорится в заявлении. Движение напомнило, что план Трампа предполагает расселение палестинских беженцев, из-за чего они не смогут вернуться домой.

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Ранее 28 января США огласили текст «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Ее условия прокомментировали американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями «сделки века», в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами. Иерусалим, согласно озвученным условиям, должен оставаться неделимой столицей Израиля. Предполагается, что этот план должен положить конец палестино-израильскому конфликту.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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