В Москве объявили план «Перехват» из-за нападения на бизнесмена

В Москве объявили план «Перехват» из-за разбойного нападения на бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 января, сообщили в столичном главке МВД.

По данным ведомства, на пересечении Балаклавского проспекта и Большой Юшуньской улицы юга столицы неизвестные остановили автомобиль, после чего избили водителя и похитили у него деньги. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, похищено 2,1 миллиона рублей.

27 января сообщалось , что в столице трое неизвестных пытались протаранить каршеринговым автомобилем здание полиции Москвы. Инцидент произошел на улице Петровка, дом 38, где располагается столичный главк МВД.

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