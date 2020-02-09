Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине. Негативные комментарии появились в Instagram главного тренера сборной Украины по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.

Дерюгина в интервью местной федерации заявила, что выступление спортсменок на этапе в Москве влияет на их рейтинг в общем зачете. В социальных сетях тренер была подвергнута критике.

«Ну и мразина! Кто тебе доверил наших детей? Мамы-потаскухи, им все равно, с каким дерьмом дети вместе находятся? Ты — позор нашего государства!», «Зачем хвастаться тем, что не имеешь ни сердца, ни ума, что презираешь страну, в которой живешь много лет?», «Деньги закончились у Ирины, а где дадут, разницы нет», — писали недовольные.

Мелещук и Пограничная приняли участие в соревнованиях, которые проходили с 6 по 9 февраля. Призовых мест они не заняли.

7 февраля министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинским атлетам разрешено участвовать в соревнованиях на территории России. «Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора», — заключил он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!