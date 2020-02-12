Футболист подобрал мяч у своей штрафной и забил гол в одиночку

Английский форвард «Гримсби Тауна» Чарльз Вернам отметился хет-триком в матче Второй лиги Англии против «Колчестер Юнайтед». Видео третьего мяча в исполнении нападающего опубликовано в Twitter-аккаунте канала Quick TV.
23-летний Вернам получил мяч от партнера у своей штрафной. Форвард обошелся без помощи партнеров и в одиночку отправился забивать третий мяч. Обыграв нескольких соперников, Вернам, не сближаясь с голкипером «Колчестера», поразил нижний угол ворот.
Благодаря хет-трику Вернама «Гримсби Таун» победил со счетом 3:2.
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