Женщина поиграла в порноигры и поделилась впечатлениями

Журналистка интернет-издания Motherboard Саманта Коул (Samantha Cole) поиграла в порноигры, которые регулярно рекламируются на Pornhub. В статье она поделилась впечатлениями от виртуальных развлечений.

По словам женщины, изображения с играми регулярно появляются на страницах ресурса при просмотре порнороликов. Зачастую в объявлениях встречается обращение к зрителям с тем, чтобы они «постарались не эякулировать, пока будут играть».

Коул приняла участие в несколько проектов: Call of Booty, Grand Fuck Auto, World of Whorecraft, Titris, CyberFuck, Gotham Sluts и Going All The Way. Большинство из них обыгрывали название настоящих видеоигр, не связанных с порнографией. По ее словам, в них на самом деле почти не было секса и каких-либо откровенных сцен.

В первой игре, выполненной в жанре шутера от первого лица, она попробовала спасти девушку в стрингах от террористов. В другой, похожей визуально на первые игры серии Grand Theft Auto, журналистка находилась в роли персонажа, который сидит в автомобиле и ищет проституток на улицах города.

Проект, сделанный по мотивам World of Warcraft, оказался «раннером». В нем игрок лишь бежит вперед, а его цель — обходить, перепрыгивать или крушить различные препятствия на пути. Titris представляет собой эротический вариант тетриса, но в него играть она не стала — для работы потребовали включить популярную у хакеров технологию Flash.

CyberFuck оказалась игрой-головоломкой, в которой необходимо собирать паззлы и получать советы о том, как удовлетворять женщину. Gotham Sluts сделана в виде визуального романа: игрок видит изображения и короткие ролики, при этом большинство взаимодействий проходит через диалоги. По словам Коул, это был первый проект из списка, в котором был секс. Основные участницы — персонажи комиксов DC Женщина-кошка, Ядовитый плющ и Харли Квинн.

Напоследок она запустила Going All The Way, в которой играла за мужчину, цель которого — соблазнить девушку. Отвечая и задавая вопросы, журналистка успешно справилась с задачей.

Оказалось, что игры не бесплатны, чтобы получить доступ к ним, нужно подписываться на сайты для взрослых. При этом все рекламные площадки на Pornhub, YouPorn, Redtube управляются компанией TraffucJunky, которая является «дочкой» MindGeek, владельца этих же порносайтов.

