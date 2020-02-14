F-35B завис в воздухе

Американский истребитель пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B Lightning II в ходе показательного выступления на выставке Singapore Airshow 2020 завис в воздухе, находясь в почти неподвижном положении. Соответствующий ролик размещен в Twitter.

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В октябре 2018 года самолет Королевского Военно-морского флота Великобритании F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом на авианосец Queen Elizabeth.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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