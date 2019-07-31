Укороченный взлет F-35B попал на видео

Укороченный взлет истребителя пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) США с палубы универсального десантного корабля типа Wasp в Коралловом море сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовали в Facebook Военно-морские силы (ВМС).

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В октябре 2018 года F-35B Lightning II на авианосце Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.

В апреле того же года сообщалось, что F-35 Lightning II имеют «русскую ДНК».

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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