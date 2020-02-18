Названа дата начала суда над обвиняемым в коррупции Нетаньяху

Судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, начнется 17 марта. Об этом сообщило Министерство юстиции страны, передает Reuters.

Как говорится в заявлении, Нетаньяху должен будет присутствовать на слушании. В его ходе будет зачитано обвинение.

Заседание пройдет через две недели после новых парламентских выборов. Они назначены на 2 марта и станут уже третьими: после предыдущих ни Нетаньяху, ни его оппонентам не удалось сформировать правительство.

В конце января премьер лишил себя неприкосновенности. Он назвал обсуждения этой темы «цирком» и «грязной игрой», в которой больше не хочет участвовать.

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Сразу после этого главе правительства официально предъявили обвинения. Его подозревают в том, что он принял от влиятельных предпринимателей подарки общей стоимостью в 264 тысячи долларов. Также Нетаньяху обвиняют в содействии их бизнесу в ответ на выгодное для него освещение в СМИ. По этому делу ему грозит до 13 лет тюрьмы.

В декабре 2019 года израильские СМИ писали, что президент Израиля Реувен Ривлин готов даровать Нетаньяху помилование в обмен на уход с поста и признание вины.

Нетаньяху и члены его партии считают дело политическим. Это первый случай в истории Израиля, когда действующему премьер-министру предъявлены уголовные обвинения. При этом его противники активно используют в своих программах подозрения в коррупции в адрес премьера.

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