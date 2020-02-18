Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без признаков пропаганды

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который исключает административную ответственность за использование нацистской символики. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 18 февраля.

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Штрафы не последуют в том случае, если отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.

Ранее автор инициативы, депутат Елена Ямпольская отметила, что проект этого закона имеет особую важность в годовщину 75-летия Победы.

«Люди захотят ставить кадры, плакаты, старые фотографии, люди захотят активнее чтить память своих дедов и прадедов. (...) И очень хорошо, что эти благие намерения не будут подпадать под некие наказания», — сказала она.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, которым снял запрет на демонстрацию нацистской символики в произведениях искусства, литературы и науки, если при этом нет пропаганды и оправдания нацизма. В Госдуме отмечали, что в спорных случаях решение останется за судом. Авторы инициативы объясняли необходимость закона сложностями при демонстрации исторических картин и фотографий военных лет.

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