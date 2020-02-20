Назван лучший нокаут 2019 года в боксе

"These guys have to be perfect for 12 rounds, I only need to be perfect for two seconds" - Deontay @bronzebomber Wilder Congratulations, champ! #WBC #ConquerEverything #bestofwbc19 Фото опубликовано @wbcboxing

Нокаутирующий удар в исполнении американца Деонтея Уайлдера признан Всемирным боксерским советом (WBC) лучшим в 2019 году. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации.

Второй поединок между тяжеловесами Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом прошел 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. Американец защитил титул чемпиона WBC, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде.

Для Уайлдера этот нокаут стал 41-м в профессиональной карьере. Следующий поединок американец проведет 22 февраля против британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.

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