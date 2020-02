«Дикая вечеринка» Фьюри после победы над Уайлдером попала на видео

mirror.co.uk

Видео празднования британским боксером Тайсоном Фьюри победы над американцем Деонтеем Уайлдером попало на видео. Ролик, смонтированный из нескольких частей, доступен на сайте Mirror.

Издание назвало вечеринку, которая прошла в ночном клубе Лас-Вегаса, «дикой». На видео Фьюри, завернутый в британский флаг, перед толпой фанатов исполняет песню There Were Three Bronze Bombers In The Air. В следующей сцене британец, одетый в белый пиджак и зеленый галстук на голое тело, фотографируется с болельщиками. Также на вечеринке присутствовал участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн.

В поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе, который прошел 23 февраля, Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде. Позднее он прокомментировал исход встречи, назвав американца настоящим воином.

