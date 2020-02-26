Названа сборная 27-го тура АПЛ

Определена символическая сборная по итогам 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили игроки «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Каспер Шмейхель («Лестер»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Ромен Саисс («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Маркос Алонсо («Челси»).
Полузащитники: Рияд Марез («Манчестер Сити»), Жожиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Дуайт Макнил («Бернли»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»).
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