В АПЛ откроется Зал славы

В Английской премьер-лиге (АПЛ) откроется Зал славы для выдающихся футболистов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky Sports.

Попасть в Зал славы смогут игроки, завершившие карьеру. Учитываться будут только их выступления в английском чемпионате. Имена двух первых членов Зала славы будут объявлены 19 марта. Тогда же огласят шорт-лист игроков, за включение которых смогут проголосовать болельщики.

После 27 туров нынешнего сезона АПЛ уверенно лидирует «Ливерпуль». Красные опережают ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 22 очка.

Английская премьер-лига была основана в 1992 году. Наиболее титулованная команда турнира — «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» выиграли АПЛ 13 раз. На втором месте находится лондонский «Челси», на счету которого пять титулов.

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