Шнуров объяснил удаление старых политических постов в Instagram

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров объяснил, что удалял старые политические посты в Instagram, но делал это в 2018 году. Об этом он заявил в Челябинске на встрече с однопартийцами, передает РИА Новости.

«Я удалил посты в 2018 году, когда великий художник Бэнкси уничтожил свою работу. И я решил поступить, равно как он», — отметил артист. Шнуров также добавил, что не станет более политкорректным.

По его словам, появление вскоре после его ухода в политику сообщений об удалении им ранее написанных политических постов является черным пиаром. «Меня обвинили в том, чего я не делал. Я переживу. Можете зайти, посмотреть — все посты на месте», — подчеркнул он.

Шнуров удалил по крайней мере два старых поста в Instagram. Среди них стихотворение о «возвращении Вовы» под названием «Вова как основа», а также публикация о пенсионном возрасте, которого, по словам музыканта, «не достичь, как горизонта». Каждое произведение было опубликовано в середине 2018 года.

Музыкант вступил в Партию роста 20 февраля. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Петербурге. Выступая на мероприятии, Шнуров заявил, что внесет «яркие краски» в партию, а также будет «называть вещи своими именами».

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