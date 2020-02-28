Мощный удар футболиста заставил мяч вылететь из девятки ворот после гола

Английский полузащитник «Дондолка» Джордан Флорес отметился результативным ударом в матче чемпионата Ирландии против «Шэмрок Роверс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте RTE Soccer.

Игрок отличился на 22-й минуте противостояния, сравняв счет. Флорес воспользовался передачей партнера с углового и пробил по летящему мячу. Удар оказался настолько мощным, что после попадания в девятку снаряд вылетел из ворот.

RTE Soccer назвал гол в исполнении англичанина претендентом на звание лучшего в году. «Этот гол вы будете пересматривать годами», — говорится в подписи к видео.

Перед матчем в активе обеих команд было по 10 очков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!