Фестиваль Alfa Future People: Snow Edition на «Розе Хутор» завершился

На курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль современной музыки Alfa Future People: Snow Edition, который проходил с 28 февраля по 1 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На главном зимнем фестивале электронной музыки выступили американский дуэт сестер Юсуф Krewella, дрезденский музыкальный продюсер и диджей Eskei83, Derrick May, известный саундтреком к видеоигре Midnight Club: Street Racing, а также Vion Conger, Карина Истомина, Bobina, Mona L. К ним присоединятся Fonarev, Feel, Proxy, Lady Walks, Sofia Rodina и Sergey Sanchez. Свое участие на AFP Snow Edition ранее подтвердили Julia Govor, дабстеп-команда из России Teddy Killerz, продюсер и музыкант Samir Kuliev и хаус-диджей List.

В 2019 году фестиваль AFP Snow Edition, который прошел с 22 по 24 марта в Сочи, посетили 15 тысяч человек. Это стало рекордом посещаемости курорта «Роза Хутор». Само мероприятие проходило формате apres-ski, который подразумевает как музыкальную программу, так и занятия спортом.

AFP Snow Edition — зимняя версия музыкального фестиваля Alfa Future People, который в 2020 году пройдет с 7 по 9 августа неподалеку от поселка Ильиногорск на западе Нижегородской области.

Ежегодно на нескольких фестивальных сценах играют сеты более 100 диджеев. В разные годы на AFP выступали такие звезды, как AVICII, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren и другие. Первая партия ваучеров на AFP 2020 была раскуплена менее чем за двое суток.

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