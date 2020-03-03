Для аэропорта Нового Уренгоя начали искать строителей

Управляющая компания «Аэропорты Регионов» объявила о начале процедур конкурсного отбора генподрядчика по строительству нового аэропортового комплекса крупнейшего аэропорта Ямало-Ненецкого автономного округа в Новом Уренгое. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

На первом этапе будет проведен предварительный квалификационный отбор, чтобы определить круг потенциальных компаний-подрядчиков для последующего участия в основном этапе отбора. Ключевое требование к участникам на данном этапе – наличие аналогичного опыта строительства в качестве генподрядчика.

Соглашение о финансировании строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя было подписано осенью прошлого года. Предполагается, что пропускная способность аэропорта составит 840 пассажиров в час, или 1,5 миллиона в год. Общая стоимость проекта превышает 10 миллиардов рублей.

Развитие инфраструктуры аэропортов отвечает целям национального проекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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