Турецкий военный погиб в Сирии

Турецкий военный погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в своем Twitter-аккаунте.

В ведомстве добавили, что еще один человек был ранен. Также там отметили, что обнаруженные в районе битвы сирийские цели были обстреляны и уничтожены.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, особо обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков. После гибели нескольких десятков турецких военных в результате авиаудара ВВС Сирии было объявлено о проведении регионе операции «Весенний щит».

Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

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