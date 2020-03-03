Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность в выигрышной позиции российских биатлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом он заявил в своем Instagram.

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Рассуждая о представленных Международным олимпийским комитетом в суде фальшивых подписях главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, он отметил, что «это сильно меняет дело». «Наши спортсмены всех победят в дистанциях и в судах!», — добавил Губерниев.

Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы. После этого суд потребовал у МОК в течение суток предоставить объяснения по данному вопросу.

Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина также показала второй результат в спринте.

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