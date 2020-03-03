Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.

Как рассказал журналистам командир 11-й аэромобильной бригады нидерландской армии, спустя два дня после катастрофы началась подготовка к отправке военных. Голландцы намеревались провести операцию с задействованием примерно тысячи солдат: они должны были оцепить местность и обеспечить работу следователей на месте крушения. По некоторым данным, похожие планы имелись и у властей Австралии.

Переброска войск планировалась на 23 июля, но уже днем ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отправили останки жертв на Украину. Операцию, ради которой ряд военнослужащих отозвали из заграничных миссий, отменили — на место трагедии были отправлены лишь 40 невооруженных полицейских.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». Однако 18 февраля из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не обнаружили на месте крушения ни одного ракетного комплекса «Бук». Несколько дней спустя JIT заявила о наличии свидетеля запуска ракеты.

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