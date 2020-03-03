Российская лыжница поддержала затравленную из-за допингового прошлого норвежку

Российская лыжница Наталья Непряева поддержала затравленную болельщиками из-за допингового прошлого норвежку Терезу Йохауг. Ее слова приводит Sport24.

«Иногда неприятно, когда русские болельщики начинают писать, что она такая-сякая, допингистка, опять выиграла. Это низко. Зачем вы так пишете?» — задалась вопросом Непряева. По ее мнению, из-за диванных критиков портится отношение ко всем российским спортсменам. Лыжница добавила, что не испытывает по отношению к Йохауг негативных эмоций.

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25 февраля Йохауг пожаловалась на травлю в социальных сетях из-за допингового прошлого. Она заявила, что многие ненавидят ее и поливают грязью.

В 2017 году норвежку дисквалифицировали на 13 месяцев из-за обнаруженных в ее допинг-пробе следов запрещенного препарата клостебола. Наличие вещества в организме спортсменка объяснила использованием крема для губ «Трофодермин».

В текущем сезоне Йохауг возглавляет общий зачет Кубка мира у женщин. Непряева расположилась на третьем месте.

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