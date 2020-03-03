Ведущего Первого канала раскритиковали за фотографию с убитой на охоте лисицей

Пользователи сети раскритиковали ведущего Первого канала Дмитрия Талабуева, который отвечает за рубрику о самообороне в программе «Доброе утро», за публикацию в Facebook фотографии с убитой на охоте лисицей. Об этом сообщает красноярское издание «Проспект Мира».

В подписи к снимку с мертвым животным Талабуев сообщил, что «взял подранка голыми руками». «Это по "мужикам". "Сопли девичьи" не надо размазывать в комментариях», — обратился телеведущий к подписчикам.

Многие пользователи посчитали публикацию неэтичной. В комментариях к посту Талабуева они раскритиковали телеведущего и заявили, что в наше время охота допустима только как способ пропитания и выживания, но не как забава и развлечение. «Если есть желание убивать и охотиться ради поддержания навыков убийства и охоты, то беззащитная лисичка — не лучший вариант», — написал один из комментаторов.

Талабуев отреагировал на замечания ответной критикой. «Мужики! Что с вами!? Вы разговариваете как европейское толерантное сообщество!» — написал телеведущий. Он добавил, что готов прислушаться к мнению по поводу охоты только тех мужчин, которые ездят «за город с такими же мужиками и без баб». Позже телеведущий удалил публикацию.

В феврале в сети раскритиковали телеведущую Ларису Гузееву. После публикации фотографии погрома, который 19-летняя дочь Гузеевой устроила в своей комнате, некоторые упрекнули ведущую в неправильном воспитании. Другие пользователи, напротив, поддержали методы Гузеевой и посчитали их мудрыми.

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