Определен еще один симптом коронавируса

Медики сообщили об еще одном частом симптоме коронавируса — нарушение пищеварения. Результаты двух исследований опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Первое исследование было основано на наблюдениях в трех больницах китайского города Ухань, ставшего центром распространения заболевания. С 18 февраля по 8 марта ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом и выяснили, что почти половина жаловалась прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита). Другими симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы. Более того, такие люди дольше оставались в больнице, их лечение проходило сложнее.

Как считают ученые, респираторные симптомы проявлялись у самых тяжелых больных, составивших первую волну. Поэтому их описали как основные и направили все силы на борьбу с ними.

При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.

Во втором исследовании ученые из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке обобщили ключевую для гастроэнтерологов информацию, которая касается пациентов с хроническими нарушениями пищеварения.

Как считают ученые, особое внимание необходимо уделить пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, которые принимают иммуносупрессивные препараты. При этом такие зараженные должны более строго, чем остальные, соблюдать режим карантина и самоизоляции.

По последним данным в мире зафиксировано более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом. 9991 человек во всем мире умер, более 84 тысяч — излечились.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения