Макгрегор призвал Ирландию закрыться из-за коронавируса

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор призвал ирландские власти закрыть аэропорты и ряд учреждений на территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. Спортсмен опубликовал видео в своем Facebook.

31-летний Макгрегор призвал к принятию мер в отношении коронавируса. По мнению бойца, учреждения, не оказывающие услуги первой необходимости, должны быть закрыты. Такой же запрет Макгрегор предлагает ввести и для аэропортов. Спортсмен также отметил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«Я взываю ко всей нации, великому ирландскому народу. Для этого боя нужна вся наша мощь. Мы вместе находимся в красном углу и ждем гонг!» — заявил Макгрегор.

По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч инфицированных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом промоушена в двух весовых категориях. Свой последний поединок в UFC ирдандец провел в январе 2020-го, победив американца Дональда Серроне за 40 секунд.

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